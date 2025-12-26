Ciclista travolto e ucciso da un’auto la sera di Natale: indagini in corso

Un ciclista di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta a Cerro Maggiore (Milano). L’incidente è avvenuto la sera di Natale.

Immagine di repertorio

Nel corso della serata di Natale, giovedì 25 dicembre, un ciclista di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto in via Cappuccini, a Cerro Maggiore (Milano).

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro si sarebbe verificato intorno alle ore 21:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 21:34 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Legnano (Milano).

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato all'altezza del civico 21 di via Cappuccini, a Cerro Maggiore (Milano), quando – per cause ancora in fase di accertamento – un ciclista di 44 anni è stato investito da un'auto guidata da un uomo di 75 anni, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 44enne per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. Illeso il conducente dell'auto.

Leggi anche Auto esce di strada e finisce contro un ostacolo a San Giorgio su Legnano: conducente in fin di vita

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così far luce sull'accaduto e accertare le responsabilità del caso.