Incidente mortale a Milano sul Naviglio Pavese: perde la vita un motociclista

L’incidente si è verificato all’altezza di piazza Carrara. Un’auto avrebbe svoltato a sinistra senza dare la precedenza a una moto guidata da un 37enne.

(immagine di repertorio)

Incidente mortale oggi a Milano in via Chiesa Rossa, sul Naviglio Pavese, all'altezza di piazza Carrara. Secondo quanto si apprende, intorno alle 12.20 di oggi 3 gennaio, un'auto avrebbe svoltato a sinistra senza dare la precedenza a una moto guidata da un 37enne che viaggiava insieme a una passeggera di 24 anni. Per le gravi ferite riportate, purtroppo per il motociclista, un uomo di 37 anni italiano, non c'è stato niente da fare. Trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Humanitas, è deceduto poco dopo. In gravi condizioni anche la sua compagna, una ragazza di 24 anni, portata in ospedale in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Presenti i vigili del fuoco, la polizia locale e le squadre del 118 giunte con due automediche e due ambulanze inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Stando a quanto emerso finora, alla guida dell'auto c'era un uomo di 55 anni, di origine argentina, a Milano in vacanza con la famiglia. Dai primi controlli effettuati è risultato negativo all'alcol e droga test.

Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, che si sta occupando delle indagini sul sinistro, sembrerebbe che l'automobilista alla guida di un suv avrebbe svoltato a sinistra senza dare la precedenza alla moto in arrivo. Gli agenti sono ancora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e fare chiarezza su quanto accaduto.

