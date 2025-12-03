milano
Attraversa la strada a Milano e viene investito da un’auto: 30enne muore poco dopo in ospedale

Un 30enne è morto al Policlinico di Milano dopo essere stato investito da un’auto in via Ludovico il Moro, vicino al Naviglio Grande. La Procura ha disposto l’autopsia e sequestrato il veicolo.
A cura di Enrico Spaccini
Un giovane è deceduto all'ospedale Policlinico di Milano nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 dicembre dove era stato trasportato d'urgenza dopo essere stato investito da un'auto. L'uomo, che avrebbe circa 30 anni, è stato travolto lungo via Ludovico il Moro, la strada che costeggia il Naviglio Grande, nei pressi del quartiere Restocco Maroni nella periferia sud della città. Il procuratore di turno, Stefano Ammendola, ha disposto l'autopsia sulla vittima dell'incidente e posto sotto sequestro la vettura coinvolta.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). l'incidente è avvenuto poco prima delle 23 del 2 dicembre. Stando a una prima ricostruzione, il 30enne è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada, parrebbe in un posto lontano dalle strisce pedonali. Il conducente del veicolo si è fermato per prestargli soccorso e in pochi minuti sono arrivati sul posto i sanitari in codice rosso con un'ambulanza e un'auto medica. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime. Era già in stato di incoscienza e, una volta rianimato, è stato trasportato con la massima urgenza al Policlinico di Milano dove, poche ore più tardi, è stato dichiarato il decesso.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente è stata affidata agli agenti del Radiomobile della polizia locale. Non è ancora nota l'identità della vittima, poiché addosso non aveva documenti, ma solo il tesserino per accedere alle docce pubbliche. L'autopsia disposta dal pm Ammendola servirà anche a individuare le cause esatte del decesso, mentre l'auto che l'ha travolta sarà sottoposta ad altri accertamenti.

