Ragazzino di 12 anni investito da un furgone mentre è con i genitori a Milano: gravissimo

Un 12enne è stato travolto oggi giovedì 6 novembre da un furgone in via Bernardino Verro a Milano. Con lui c’erano anche i genitori. Trasportato in codice rosso in ospedale, le sue condizioni sono critiche.

Un ragazzino di 12 anni è stato investito nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 novembre, da un furgone all'angolo tra via Bernardino Verro e via Antonini a Milano (quartiere Vigentino). Con lui c'erano anche i genitori.

Secondo quando riporta la polizia locale, il 12enne è stato trovato incosciente dai sanitari del 118, intervenuti con l'eliosoccorso, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il conducente dell'autocarro è invece rimasto sul posto, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di rito.

Un drammatico incidente che arriva a neanche 24 ore di distanza dalla morte di un'altra vittima delle strade di Milano. Solo un giorno fa, sempre per le strade di Milano, è infatti stato investito e ucciso anche Franco Bertolotti, 86 anni, travolto tra via Fratelli Bronzetti e via Macedonio Melloni.

Leggi anche Franco Bertolotti investito e ucciso a Milano da un furgone preso a noleggio: fermato un 29enne

Il pensionato, in quel momento, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato colpito in pieno da un 29enne alla guida di un furgoncino a noleggio, che è scappato e ha poi abbandonato il veicolo nei pressi di via Crema, Porta Romana. Il conducente, rintracciato poche ore dopo dagli agenti del Radiomobile della polizia locale, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale.