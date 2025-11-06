milano
video suggerito
video suggerito

Ragazzino di 12 anni investito da un furgone mentre è con i genitori a Milano: gravissimo

Un 12enne è stato travolto oggi giovedì 6 novembre da un furgone in via Bernardino Verro a Milano. Con lui c’erano anche i genitori. Trasportato in codice rosso in ospedale, le sue condizioni sono critiche.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Francesca Del Boca
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un ragazzino di 12 anni è stato investito nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 novembre, da un furgone all'angolo tra via Bernardino Verro e via Antonini a Milano (quartiere Vigentino). Con lui c'erano anche i genitori.

Secondo quando riporta la polizia locale, il 12enne è stato trovato incosciente dai sanitari del 118, intervenuti con l'eliosoccorso, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il conducente dell'autocarro è invece rimasto sul posto, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di rito.

Un drammatico incidente che arriva a neanche 24 ore di distanza dalla morte di un'altra vittima delle strade di Milano. Solo un giorno fa, sempre per le strade di Milano, è infatti stato investito e ucciso anche Franco Bertolotti, 86 anni, travolto tra via Fratelli Bronzetti e via Macedonio Melloni.

Leggi anche
Franco Bertolotti investito e ucciso a Milano da un furgone preso a noleggio: fermato un 29enne

Il pensionato, in quel momento, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato colpito in pieno da un 29enne alla guida di un furgoncino a noleggio, che è scappato e ha poi abbandonato il veicolo nei pressi di via Crema, Porta Romana. Il conducente, rintracciato poche ore dopo dagli agenti del Radiomobile della polizia locale, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

Attualità
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
donna accoltellata in strada
a milano
"Espulso dalla comunità e licenziato da Unicredit, volevo colpire uno di loro"
Donna accoltellata in Gae Aulenti da Vincenzo Lanni, la ricostruzione minuto per minuto dell'aggressione
Vincenzo Lanni era considerato non più socialmente pericoloso da 11 mesi
La donna accoltellata si sveglierà nelle prossime ore: come sta la 43enne
La confessione di Lanni: "Luogo scelto perché simbolo del potere economico"
Chi è Vincenzo Lanni: già autore di due aggressioni nel 2015 a Bergamo
Lanni era stato allontanato dalla comunità per "atteggiamento non idoneo alle regole"
Il video dell'aggressione in piazza Gae Aulenti
L'aggressione di Milano dimostra che qualcosa non funziona nella gestione di persone con disturbi psichiatrici
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views