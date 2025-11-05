milano
Franco Bertolotti, travolto e ucciso da un furgone a Milano: è caccia al pirata della strada

Franco Bertolotti è l’uomo che è stato travolto e ucciso da un furgone a Milano. È stato investito mentre stava attraversando le strisce pedonali. Il conducente del veicolo è scappato.
A cura di Ilaria Quattrone
Nella giornata di oggi, mercoledì 5 novembre 2025, si è verificato un incidente stradale a Milano. Un uomo è stato travolto e ucciso da un furgone. Il conducente è scappato ed è tuttora ricercato. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente si è verificato nella tarda mattinata. Alle 11.58 il pedone si trovava sulla strada di via Fratelli Bronzetti quando, a un certo punto, mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stato travolto da un furgone. Il conducente non si è fermato ed è scappato: ha lasciato l'uomo a terra, morente. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica e due ambulanze. L'anziano è stato trovato in arresto cardiaco. Nonostante le manovre di rianimazione e la corsa all'ospedale Policlinico in codice rosso, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto.

La vittima si chiamava Franco Bertolotti ed era uscito di casa per andare a comprare il pane. Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e in particolare avere elementi per risalire al volto del responsabile, che al momento è ricercato. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di sicurezza installate in zona e le parole di chi ha assistito all'incidente.

