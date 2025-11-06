Franco Bertolotti investito e ucciso a Milano da un furgone preso a noleggio: fermato un 29enne

Un 29enne è stato fermato dalla polizia locale di Milano per omicidio stradale e omissione di soccorso. Ci sarebbe stato lui, il 5 novembre, alla guida del furgone che ha investito e ucciso Franco Bertolotti mentre attraversava sulle strisce in zona Risorgimento.

Foto di repertorio

La polizia locale di Milano, dopo una notte di indagini, ha fermato un 29enne per omicidio stradale e omissione di soccorso. Secondo gli agenti, infatti, ci sarebbe stato lui ieri mattina, mercoledì 5 novembre, alla guida del furgone che ha travolto Franco Bertolotti mentre attraversava sulle strisce pedonali in un incrocio in zona Risorgimento. L'86enne aveva riportato ferite gravissime e, nonostante le manovre di rianimazione iniziate subito da un passante, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico.

L'incidente si era verificato intorno a mezzogiorno del 6 novembre all'incrocio tra Fratelli Bronzetti e via Macedonio Melloni. Come ricostruito dagli investigatori della polizia locale, in base anche alle testimonianze raccolte, Bertolotti stava attraversando sulle strisce pedonali quando un furgone bianco lo ha travolto e trascinato per almeno dieci metri. Il conducente sarebbe stato visto fermarsi, aprire la portiera e, dopo aver visto il corpo dell'uomo a terra, ripartire a tutta velocità. L'86enne è stato soccorso subito da un passante, un anestesista francese, che ha iniziato le manovre di rianimazione. All'arrivo dei sanitari era già in arresto cardiaco e, poco dopo il ricovero in codice rosso al Policlinico, è stato dichiarato il decesso.

Analizzando le telecamere di sorveglianza della zona, gli agenti della polizia locale sono riusciti a rintracciare in poco tempo il furgone coinvolto nell'incidente. Il mezzo era stato abbandonato a tre chilometri di distanza da quell'incrocio, con il muso danneggiato, in zona Porta Romana. Si tratta di un Citroen Berlingo che era stato preso a noleggio.

Le indagini successive, durate tutta la notte, hanno permesso agli investigatori a risalire a un 29enne di origine egiziana. Per i vigili, c'era lui alla guida del furgone. Il giovane è stato rintracciato a Segrate. Poco dopo l'incidente aveva spento il cellulare, probabilmente nel tentativo di nascondere i suoi spostamenti. Terminate le burocrazie del caso, sarà sottoposto a fermo con le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.