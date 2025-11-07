Il ragazzino di 12 anni travolto da un furgone è ancora in coma: il conducente 21enne negativo all’alcoltest

È ancora in coma farmacologico il ragazzino di dodici anni che è stato investito da un furgone a Milano. Il conducente di 21 anni è stato sottoposto all’alcol test e agli esami per controllare se fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti. È risultato negativo a entrambi i test.

È ancora in coma farmacologico il ragazzino di dodici anni che nella giornata di ieri, giovedì 6 novembre 2025, è stato investito da un furgone Peugeot Boxer in via Bernardino Verro a Milano. Quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati, il ragazzino non era cosciente. L'adolescente, che è stato subito intubato, è stato trasferito con un elicottero, in codice rosso, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è presente un centro specializzato per la cura dei traumi più complessi. Sembrerebbe infatti che abbia riportato diversi traumi soprattutto alla testa. Da ieri è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica in gravissime condizioni: è in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato alle 17.30. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il dodicenne, che si trovava lì insieme a un amico, sia sbucato all'improvviso da un carraio. Il conducente, un 21enne che stava viaggiando in direzione di via Antonini, non è riuscito a frenare in tempo. Il dodicenne è quindi stato colpito ed è stato sbalzato per diversi metri. Il 21enne si è fermato a prestare soccorso e ha chiamato gli operatori sanitari del 118. Mentre i paramedici lo stabilizzavano e portavano in ospedale – nel frattempo la madre, il compagno e la sorellina sono accorsi sul posto – gli agenti della polizia locale hanno sottoposto il conducente ai test dell'alcol e della droga. L'uomo è risultato negativo a entrambi. Inoltre sono state acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza, che potranno aiutare a comprendere se il piccolo abbia attraversato sulle strisce pedonali o in un punto non consentito.