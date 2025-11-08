Monopattino elettrico e scooter si scontrano a un incrocio a Milano: gravissimo un 21enne

Un 21enne si è schiantato nella notte tra il 7 e l’8 novembre contro un motorino in zona Ticinese a Milano. Il ragazzo è ora ricoverato all’ospedale Niguarda in prognosi riservata.

Un ragazzo di 21 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre a Milano. Stando a una prima ricostruzione, il giovane si trovava a bordo di un monopattino elettrico e, per ragioni ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, si sarebbe scontrato contro un motorino. Il 21enne, sbalzato a terra, avrebbe riportato diversi traumi, anche alla testa.

L'incidente si è verificato poco dopo le 4 dell'8 novembre lungo via Tortona, in zona Ticinese. Uno scooter stava arrivando da via Carlo Troya e si stava dirigendo verso la parte sud della città quando, arrivato nei pressi dell'incrocio con piazzale delle Milizie, ha impattato contro un monopattino. Il mezzo elettrico, invece, arrivava da via Tortona ed era condotto da un ragazzo di 21 anni.

A rimediare le conseguenze più gravi è stato proprio il 21enne. Il giovane, infatti, è stato sbalzato a terra e ha riportato numerosi traumi, anche alla testa. Intorno alle 4:30 sono arrivati sul posto i sanitari, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso. Dopo le prime cure del caso, il 21enne è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate alla polizia locale. Gli agenti dovranno accertare la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.