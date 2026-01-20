Investito da un’auto a Bergamo, Francesco Benedetti muore in ospedale dopo cinque giorni

Foto di repertorio

È morto oggi, martedì 20 gennaio, in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo, l'uomo che cinque giorni fa è stato investito da un'auto in Porta Nuova a Bergamo mentre attraversava la strada. Si chiamava Francesco Benedetti, aveva 60 anni ed era residente in città. Secondo quanto diffuso, l'uomo era stato trasportato d'urgenza e in condizioni critiche in ospedale dopo essere stato investito lo scorso 15 gennaio. Dopo cinque lunghi giorni di tentativi di rianimazione però l'uomo non ce l'ha fatta e i medici alla fine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L'incidente, cosa è successo

Giovedì 15 gennaio, intorno alle 14.30, Francesco Benedetti stava attraversando la strada in zona Porta Nuova a Bergamo, quando è stato investito da un'auto che pochi attimi prima si sarebbe scontrata con un altro mezzo all'incrocio di Porta Nuova, all’altezza dei Propilei.

Secondo le prime informazioni diffuse e una prima ricostruzione, una Kia Sportage guidata da un cinquantenne, che arrivava da via Roma diretta in viale Papa Giovanni, avrebbe colpito la fiancata destra di una Fiat 500 con a bordo una coppia di pensionati in arrivo da via Camozzi, diretti verso via Tiraboschi. La Fiat 500, colpita al fianco, ha girato su se stessa di 180°, colpendo con la parte posteriore sinistra Francesco Benedetti, che proprio in quel momento stava attraversando la strada. Sembrerebbe che una delle due vetture sia passata con il rosso, ma non si sa ancora con esattezza quale. Al momento le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Nell'ambito dei controlli saranno quindi visionate le immagini di videosorveglianza della città. Da qui si potrà avere un'idea più precisa di quanto accaduto e trovare risposte a tante interrogativi ancora aperti.

Francesco Benedetti dopo l’investimento è stato subito soccorso ma le sue condizioni era gravi. Il sessantenne ha perso conoscenza e poi è andato in arresto cardiaco. Nonostante gli sia stato praticato il massaggio cardiaco per diversi minuti e trasportato d'urgenza, in codice rosso, in ospedale purtroppo è deceduto oggi dopo cinque giorni di ricovero.