Investito da un’auto al mercato a Brescia, muore in ospedale: la conducente indagata per omicidio stradale

Lo scorso venerdì, 13 febbraio, Giuseppe Bonetti è stato investito da un'auto nei pressi del mercato settimanale al Villaggio Prealpino a Brescia. L'86enne, che all'inizio sembrava avesse riportato solo fratture alle gambe, è deceduto la mattina seguente all'ospedale Civile dove era stato trasportato dai soccorsi. Alla guida della vettura c'era una donna che, dopo essersi fermata per qualche istante, si era allontanata dal luogo dell'incidente. Venuta a conoscenza del decesso di Bonetti, si è presentata al Comando di polizia locale insieme a un avvocato per spiegare la propria versione dei fatti. Ora è indagata per omicidio stradale.

L'incidente si era verificato nel pomeriggio del 13 febbraio in via del Brolo a Brescia, nei pressi del mercato al Villaggio Prealpino. Stando a quanto ricostruito finora, Bonetti stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un'auto. Secondo il racconto di alcuni testimoni, la donna si sarebbe fermata e, una volta scesa dal veicolo, avrebbe detto alla vittima che sarebbe andata a parcheggiare e sarebbe poi tornata per aiutarlo. L'automobilista, invece, si sarebbe allontanata e a chiamare il 112 sono stati alcune delle persone presenti.

Bonetti è stato, poi, trasportato all'ospedale Civile di Brescia in condizioni non preoccupanti. All'inizio, infatti, si pensava avesse riportato solo fratture alle gambe. Una volta ricoverato, però, le sue condizioni sono peggiorate e sabato mattina, durante l'intervento chirurgico, è deceduto.

Venuta a conoscenza del decesso di Bonetti, l'automobilista si è presentata al Comando della polizia locale accompagnata da un avvocato per spiegare la propria versione dei fatti. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e la donna risulterebbe indagata. Il magistrato di turno ha disposto vari accertamenti per verificare l'esatta dinamica di quanto accaduto, tra cui l'autopsia per stabilire l'esatta causa della morte dell'86enne.