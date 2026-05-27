Perde il controllo della moto in curva e finisce sotto a una Mercedes nel Bresciano: morto il 24enne Kevin Bonetti

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 27 maggio, intorno alle 19, a Capriolo, lungo la Sp469, la strada per Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano. Inutili i soccorsi. In quella stessa curva hanno perso la vita numerose altre persone in passato.

Kevin Bonetti

Kevin Bonetti è morto a 24 anni in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 27 maggio, intorno alle 19, a Capriolo, lungo la Sp469, la strada per Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano. Stando a quanto si apprende Bonetti da circa un anno viveva a Palosco insieme con la compagna, mentre il resto della sua famiglia vice a Lumezzane, nella zona del Villaggio Gnutti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Bonetti viaggiava in sella alla sua moto, una Kawasaki Ninja, quando – per motivi ancora da accertare – si è schiantato con una Mercedes che viaggiava in direzione opposta. Bonetti avrebbe perso il controllo del mezzo proprio all'altezza di una curva nota per altri incidenti mortali avvenuti in passato.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso del 118, inviati in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Nonostante la tempestività dei mezzi, purtroppo per il 24enne non c'è stato niente da fare. A causa delle gravissime ferite riportare dopo lo schianto, ha perso la vita sul posto e i sanitari ne hanno potuto constatare solo il decesso.

Alla guida della Mercedes c'era invece una donna. È stata visitata e medicata sul posto non in gravi condizioni, così come la passeggera che era con lei e l'amico di 22 anni che stava seguendo Bonetti in moto.

Allertata e giunta sul luogo dell'incidente anche la polizia stradale di Brescia, al lavoro ora per cercare di ricostruire nel dettaglio l'esatta dinamica del sinistro e individuare le responsabilità dell'accaduto.