Muore schiacciato da un trattore nella Bergamasca: a perdere la vita Giuseppe Viscardi

Giuseppe Viscardi, 66 anni, questa mattina ha perso vita a seguito di un incidente con il suo trattore. Per motivi ancora da accertare sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo. È accaduto a Bonate Sotto, nella Bergamasca.
Tragedia nella mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, a Bonate Sotto, piccolo comune in provincia di Bergamo. Intorno alle 9.30 si è verificato un incidente in cui è morto un uomo di 66 anni rimasto schiacciato dal trattore con cui stava svolgendo alcuni lavori di cura del verde. A perdere la vita, secondo quanto si apprende, sarebbe stato Giuseppe Viscardi, pensionato, originario del posto.

Come spesso accadeva, l'uomo si recava nei campi quasi ogni mattina per arare, gestire il verde effettuare piccoli lavori di manutenzione in un'area vicino a via Antonio Vivaldi 36. Per motivi ancora da chiarire, oggi il piccolo trattore da cui l'uomo era appena sceso, e che era solito usare, lo avrebbe travolto e schiacciato.

A dare l'allarme un vicino e conoscente di Giuseppe Viscardi, che non appena si è accorto di quanto accaduto avrebbe subito chiamato aiuto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: due automediche del 118, inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Ma purtroppo per l'uomo non c'era già più niente da fare. Sarebbe deceduto sul posto. Presenti anche i tecnici dell’Ats di Bergamo, i carabinieri e i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e tutti gli accertamenti del caso.

Una tragedia che ha lasciato tutti sgomenti a Bonate Sotto. Sul luogo dell'incidente sono giunti subito anche i familiari della vittima e il sindaco di Bonate Sotto, Carlo Previtali. 

