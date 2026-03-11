Si ribalta con il trattore e resta schiacciato davanti al suo ristorante nel Bresciano: è morto Giuliano Franzoni

Giuliano Franzoni è il 64enne che è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando in un terreno di sua proprietà a Serle (Brescia). Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Giuliano Franzoni

Si chiamava Giuliano Franzoni l'uomo di 64 anni che ha perso la vita nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 11 marzo, dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando in un terreno di sua proprietà a Serle, un piccolo comune in provincia di Brescia, davanti al suo ristorante l'Osteria Antica Fornace. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

L'incidente e i soccorsi

Secondo quanto riportato sul portale dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 9:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 9:16 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri di Brescia, l'azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (ASST Garda) e i vigili del fuoco del comando provinciale.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il 64enne si trovava su un terreno di sua proprietà alla guida di un trattore quando – per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine – il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato. È a quel punto che l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto il veicolo davanti al ristorante di sua proprietà.

Immediata la richiesta di soccorso, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: una volta giunti sul posto i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Nel frattempo, proseguono gli accertamenti da parte dei carabinieri e dell'ASST del Garda per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare tutte le responsabilità del caso.