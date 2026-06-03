Incidente sul lavoro a Gavardo, operaio muore dopo essere stato schiacciato da un trattore: aveva 27 anni

Incidente sul lavoro a Gavardo (Brescia): un operaio di 27 anni è rimasto schiacciato dal trattore ed è morto. Sul caso indagano i carabinieri e i tecnici di Ats.

Nella giornata di ieri, martedì 2 giugno 2026, si è verificato un incidente mortale sul lavoro in un'azienda di pollo che si trova a Gavardo, comune della provincia di Brescia. A morire è un ragazzo di soli 27 anni, che stava guidando un trattore e che è rimasto schiacciato dallo stesso. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per comprendere quale sia la dinamica della vicenda e soprattutto accertare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. Ieri, in mattinata, il 27enne si è allontanato con il mezzo che ha guidato nei terreni limitrofi alla ditta. Al pomeriggio, non vedendolo rientrare, i colleghi si sono giustamente allarmati. Poco dopo 17:30 hanno fatto la macabra scoperta. Hanno infatti trovato il giovane sotto al trattore. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I paramedici, purtroppo, non hanno potuto far altro che costatare il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Per il momento non si hanno informazioni sull'identità dell'operaio.

Considerato che si tratta di un incidente sul lavoro, sono intervenuti sia i carabinieri della Compagnia di Salò che i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio. Insieme hanno svolto i rilievi e dovranno capire cosa sia successo. Soprattutto se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro e se quindi questo incidente potesse essere evitato oppure se si sia trattato di una fatalità.