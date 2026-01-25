Chi era Daniel Caratti, il 27enne morto nello schianto di un’auto a Niardo: arrestato il 26enne che guidava

Daniel Caratti (foto da Facebook)

Si chiamava Daniel Caratti, il 27enne deceduto venerdì sera, 23 gennaio, a Niardo (in provincia di Brescia) in seguito a un incidente stradale. Il giovane si trovava a bordo di un'auto guidata da un amico, quando la vettura ha sbandato ed è finita contro un palo. Il ragazzo alla guida, il 26enne Michele Bonomelli, è stato arrestato e condotto in carcere per omicidio stradale e resistenza a pubblico ufficiale. I due erano amici da diverso tempo e Caratti lavorava nell'azienda del padre di Bonomelli, specializzata in trivellazioni, palificazioni e impianti geotermici. Il funerale del 27enne verrà celebrato domani, lunedì 26 gennaio, alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Cedegolo.

L'incidente si è verificato poco dopo le 20 del 23 gennaio nel territorio comunale di Niardo. Stando a una prima ricostruzione, Bonomelli avrebbe perso il controllo della sua Bmw, probabilmente a causa della velocità e del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia mista al nevischio, e si è schiantato contro un palo e un manufatto in cemento armato. La vettura, però, aveva ruotato su sé stessa e a rimanere distrutta è stata la parte posteriore.

A bordo della Bmw c'erano Caratti e altri due amici. Il 27enne di Cedegolo, in Val Camonica (in provincia di Brescia) era seduto dietro ed è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Gli operatori sanitari hanno provato a lungo a rianimarlo, ma infine hanno dovuto constatare il suo decesso sul posto. Una 17enne e un 27enne sono stati trasportati all'ospedale Civile di Brescia, dove sono ricoverati in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Bonomelli, invece, ne è uscito illeso.

Durante i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Breno e della polizia locale, il 26enne avrebbe dato in escandescenze. Gli agenti hanno provato ad allontanarlo dal luogo dell'incidente per calmarlo, ma avrebbe reagito con violenza. Il giovane è stato fermato con lo spray urticante. Trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, è risultato positivo al test preliminare sugli stupefacenti. Bonomelli è stato, quindi, arrestato per omicidio stradale e resistenza. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad altri esami e all'interrogatorio di convalida.