milano
video suggerito
video suggerito

Chi era Daniel Caratti, il 27enne morto nello schianto di un’auto a Niardo: arrestato il 26enne che guidava

Daniel Caratti è morto venerdì 23 gennaio in un incidente stradale a Niardo (Brescia). Alla guida dell’auto c’era un suo amico 26enne, arrestato per omicidio stradale e resistenza. La vittima lavorava nell’azienda del padre del guidatore.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Enrico Spaccini
0 CONDIVISIONI
Daniel Caratti (foto da Facebook)
Daniel Caratti (foto da Facebook)

Si chiamava Daniel Caratti, il 27enne deceduto venerdì sera, 23 gennaio, a Niardo (in provincia di Brescia) in seguito a un incidente stradale. Il giovane si trovava a bordo di un'auto guidata da un amico, quando la vettura ha sbandato ed è finita contro un palo. Il ragazzo alla guida, il 26enne Michele Bonomelli, è stato arrestato e condotto in carcere per omicidio stradale e resistenza a pubblico ufficiale. I due erano amici da diverso tempo e Caratti lavorava nell'azienda del padre di Bonomelli, specializzata in trivellazioni, palificazioni e impianti geotermici. Il funerale del 27enne verrà celebrato domani, lunedì 26 gennaio, alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Cedegolo.

Immagine

L'incidente si è verificato poco dopo le 20 del 23 gennaio nel territorio comunale di Niardo. Stando a una prima ricostruzione, Bonomelli avrebbe perso il controllo della sua Bmw, probabilmente a causa della velocità e del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia mista al nevischio, e si è schiantato contro un palo e un manufatto in cemento armato. La vettura, però, aveva ruotato su sé stessa e a rimanere distrutta è stata la parte posteriore.

A bordo della Bmw c'erano Caratti e altri due amici. Il 27enne di Cedegolo, in Val Camonica (in provincia di Brescia) era seduto dietro ed è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Gli operatori sanitari hanno provato a lungo a rianimarlo, ma infine hanno dovuto constatare il suo decesso sul posto. Una 17enne e un 27enne sono stati trasportati all'ospedale Civile di Brescia, dove sono ricoverati in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Bonomelli, invece, ne è uscito illeso.

Leggi anche
Auto si schianta a bordo strada, morto il 27enne Daniele Caratti: arrestato il guidatore sotto effetto di droga

Durante i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Breno e della polizia locale, il 26enne avrebbe dato in escandescenze. Gli agenti hanno provato ad allontanarlo dal luogo dell'incidente per calmarlo, ma avrebbe reagito con violenza. Il giovane è stato fermato con lo spray urticante. Trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, è risultato positivo al test preliminare sugli stupefacenti. Bonomelli è stato, quindi, arrestato per omicidio stradale e resistenza. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad altri esami e all'interrogatorio di convalida.

Attualità
Brescia
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Davide Lacerenza: “Bevevo 30mila euro di champagne al mese, ora mangio i broccoli. Wanna Marchi? La mia maestra”
"Sono stato tra i primi strip-man d'Italia": Davide Lacerenza e i principi della notte di Milano
"Stefania Nobile? Molti la vedono come il diavolo, ma se il diavolo è al tuo fianco puoi fare di tutto"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views