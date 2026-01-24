Auto si schianta a bordo strada, morto il 27enne Daniele Caratti: arrestato il guidatore sotto effetto di droga

Si chiamava Daniele Caratti il 27enne morto in seguito a un incidente che si è verificato nei presso di Niardo (Brescia). Il 26enne che era alla guida è stato arrestato per omicidio stradale.

Una fotografia dell’incidente che si è verificato a Niardo, in Valcamonica.

Nel corso della serata di ieri, venerdì 23 gennaio, Daniele Caratti, 27enne originario di Cedegolo, ha perso la vita in seguito a un incidente che si è verificato nei pressi di Niardo, un piccolo comune in provincia di Brescia, in Valcamonica. Nello scontro sono rimasti coinvolti anche un ragazzo di 17 anni e un 27enne. Il 26enne che era alla guida della vettura è risultato positivo al test sulle sostanze stupefacenti: è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio stradale.

La dinamica dell'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati poco prima delle ore 21:00 di ieri all'altezza del civico 13 di via Brendibusio quando un'auto guidata da un 26enne si è schiantata contro un blocco di cemento a bordo strada. In seguito all'impatto, la macchina è rimasta completamente polverizzata nella parte anteriore, ha perso carburante e si è innescato un principio di incendio.

Stando a quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'incidente alle ore 20:21 a bordo di tre ambulanze e due automediche in codice rosso. Insieme a loro sono stati allertati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Brescia. Una volta giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Caratti per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. A bordo con lui c'erano altre tre persone che sono rimaste ferite e trasportate nei diversi ospedali della zona.

Le forze dell'ordine che sono intervenute hanno già eseguito i primi accertamenti. Da questi, il 26enne alla guida dell'auto è risultato positivo al test sulle sostanze stupefacenti. Il giovane è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio stradale.