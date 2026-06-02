Sale sul cofano dell’auto di un amico, ma cade a terra: morto a 23 anni Pio Domenico Fazzolari

Si chiamava Pio Domenico Fazzolari il 23enne che è morto, cadendo a terra, dopo essere salito sul cofano dell’auto di un amico a Roccafranca (Brescia). L’amico alla guida dell’auto è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Immagine di repertorio

Nel corso della serata di ieri, lunedì 1 giugno, un ragazzo di 23 anni ha perso la vita, cadendo a terra dopo essere salito sul cofano dell'auto di un amico con cui aveva trascorso la serata a Roccafranca, comune in provincia di Brescia. Immediato l'intervento dei soccorsi, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare: Pio Domenico Fazzolari è morto sul colpo.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato poco dopo le 23:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, è stata allertata anche la polizia stradale di Brescia e i carabinieri della Compagnia di Chiari.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati all'altezza del civico 10 di via Michelangelo a Roccafranca, quando – per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine – il 23enne avrebbe improvvisamente fatto un balzo sul cofano dell'auto dell'amico che lo aveva appena riaccompagnato a casa. Il conducente ha proseguito per qualche metro: a quel punto Fazzolari ha perso l'equilibrio, cadendo a terra e sbattendo con la testa sull'asfalto.

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Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane: troppo gravi le ferite riportate. Nel frattempo, come atto dovuto per consentire lo svolgimento degli accertamenti, le forze dell'ordine hanno iscritto l'amico alla guida dell'auto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale.