Ragazzo di 21 anni morto in un incidente stradale a Como: si chiamava Mattia Augliaro

Mattia Augliaro è il ragazzo di 21 anni che è morto nell’incidente avvenuto la scorsa notte a Como. Feriti altri due giovani.

L’auto distrutta in via Nino Bixio a Como (foto da vigili del fuoco)

Aveva soli 21 anni, il ragazzo che nella serata di ieri, venerdì 15 maggio, è morto in via Nino Bixio a Como. Si chiamava Mattia Augliaro, viveva a Como Sagnino e studiava all'Università dell'Insubria. Ieri si trovava in automobile con altri due amici ventenni: era seduto sul sedile posteriore del veicolo. A un certo punto, il conducente ha perso il controllo ed è finito contro un muretto.

Non è ancora chiaro cosa possa aver causato l'incidente, che è avvenuto all'1.45 di notte. Le forze dell'ordine dovranno stabilire se la perdita del controllo sia stata causata da un malore, un colpo di sonno, una distrazione o qualcosa sulla strada. A ogni modo, subito dopo lo schianto, sono stati chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con tre ambulanze. I paramedici hanno trasferito il conducente, un ventenne di Cavallasca, in ospedale insieme all'altro passeggero. Uno dei due – non è stato chiarito chi – è ricoverato in rianimazione all'ospedale Sant'Anna: è in prognosi riservata.

Augliaro, invece, non ce l'ha fatta: troppo gravi le ferite riportate. I medici hanno constato il decesso sul posto. Sul luogo dell'incidente, gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Dell'accaduto è stata informata anche la Procura di Como, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Come abbiamo scritto precedentemente, non è ancora chiaro cosa possa aver provocato l'incidente. Tra gli elementi che gli inquirenti vaglieranno, ci saranno anche le condizioni dell'asfalto al momento dello schianto. Nei prossimi giorni, quindi, potrebbero esserci maggiori dettagli sull'accaduto.

Intanto la famiglia di Augliaro fisserà la data dei funerali per un ultimo saluto.