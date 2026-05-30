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Un uomo e una donna investiti sulle strisce pedonali a Voghera, nel Pavese: lui è gravissimo

L’uomo è stato intubato e elitrasportato in condizioni molto gravi all’ospedale di Alessandria. La donna invece è stata portata al Policlinico San Matteo di Pavia: anche lei è grave.
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A cura di Francesca Caporello
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Una donna di 86 anni e un uomo di 85 sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada lungo le strisce pedonali. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 30 maggio, tra le 9 e le 9.30, in via Montebello, all'altezza del civico 11 e di viale Matteotti, a Voghera (Pavia).

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, l'impatto con la vettura è stato particolarmente violento. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con due ambulanze, un'automedica e un elicottero del 118, inviati in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia.

Una volta giunti sul luogo dell'incidente, i sanitari del 118 hanno prestato subito tutte le prime cure del caso alla coppia di anziani. L'anziano poi è stato intubato sul posto e trasportato in elicottero in condizioni molto gravi all'ospedale di Alessandria. La donna invece è stata trasferita in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia: anche lei è grave.

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Presenti sul posto anche i carabinieri e la polizia locale di Voghera al lavoro ora per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. I militari e gli agenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente, di cui al momento si hanno ancora scarse informazioni.

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