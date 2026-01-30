Auto si ribalta e finisce in un fosso: gravissima una donna, elitrasportata in ospedale

Foto d’archivio

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 gennaio, nel Pavese. Un'auto si è ribaltata, per cause ancora da accertare, nelle campagne di Villanterio, lungo l’ex Statale 412, all’altezza dell’incrocio con la strada Cascina Nuova, in provincia di Pavia. Stando alle prime informazioni diffuse, alla guida si trovava un uomo di 62 anni che avrebbe perso il controllo dell'auto. Accanto a lui, sul sedile del passeggero, si trovava la moglie, una donna di 61 anni.

Le conseguenze più gravi le ha riportate la donna, rimasta bloccata all'interno dell'auto priva di priva di conoscenza. Estratta dai vigili del fuoco, giunti sul luogo dell'incidente insieme ai soccorritori del 118, è stata poi rianimata, intubata sul posto, stabilizzata e trasportata con l’elisoccorso in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. Attualmente si trova ricoverata con prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto gravi. Sarebbe in pericolo di vita. Il marito invece avrebbe riportato conseguenze meno gravi. Tuttavia è stato trasportato in codice giallo all’Humanitas di Rozzano, nel Milanese.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la coppia, originaria di Belgioioso, viaggiasse in direzione del centro abitato di Villanterio quando, per motivi ancora da chiarire da parte dei carabinieri della compagnia di Pavia, l’uomo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo. La vettura si è ribaltata nel fossato che costeggia la strada, in quel momento privo d’acqua.