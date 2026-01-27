Si ribalta con l’auto a Busnago in Brianza: uomo gravissimo in ospedale

Un’auto, con alla guida un uomo di 55 anni, si sarebbe ribaltata “in autonomia” lungo la strada Sp2, intorno alle 9.45 circa. Per la gravità della dinamica i soccorritori sono giunti in codice rosso.

Grave incidente questa mattina a Busnago, comune in provincia di Monza e della Brianza. Secondo quanto riferisce Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) un'auto, con alla guida un uomo di 55 anni, si sarebbe ribaltata "in autonomia" lungo la strada Sp2, intorno alle 9.45 circa. Per la gravità della dinamica, sarebbero giunti in codice rosso un'ambulanza e un elisosoccorso rispettivamente per prestare le prime cure del caso e trasportare il paziente in ospedale nel minor tempo possibile.

Stando a quanto si apprende, i soccorritori arrivati sul posto avrebbero trovato l'automobilista in arresto cardiocircolatorio. Per questo l'uomo è stato subito ospedalizzato con manovre di rianimazione e trasportato d'urgenza all'ospedale di Vimercate.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, al lavoro ora per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non è chiaro ancora come l'uomo sia riuscito a ribaltarsi né se l'incidente sia dovuto a un malore, a una distrazione o ad altri motivi ancora. Nelle prossime ore verrà fatta chiarezza su quanto accaduto. Da quello che si sa al momento è che l'uomo si sia ribaltato in autonomia, senza coinvolgere altri mezzi o altre persone. Infatti non risultano esserci altri feriti.