Incidente nel Milanese, cade con il monopattino elettrico: è in gravissime condizioni

Incidente a Basiano (Milano): un uomo di 31 anni è caduto mentre si trovava su un monopattino elettrico. Ha sbattuto violentemente la testa a terra. Le sue condizioni sono gravissime.

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, si è verificato un incidente gravissimo a Basiano, comune di tremila abitanti della provincia di Milano. Un uomo, un trentunenne di Milano, è caduto dal monopattino elettrico e si è procurato un gravissimo trauma cranico. Sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

L'incidente è avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 207. Sembrerebbe che il trentunenne si trovasse sul marciapiede quando ha perso il controllo del mezzo. Sarebbe caduto da solo: non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Il conducente di un camion ha assistito all'incidente e ha chiamato subito i soccorsi. La centrale operativa di Areu ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e automediche. Un elicottero ha trasferito il 31enne in codice rosso all'ospedale di Bergamo: le sue condizioni sono gravissime perché ha sbattuto la testa sull'asfalto. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Nel frattempo sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso. Per consentire tutte le operazioni, è stato necessario chiudere un tratto di strada. Gli agenti hanno raccolto anche le testimonianze del conducente del mezzo pesante, che ha lanciato l'allarme, e di altre persone che si trovavano lì al momento dell'incidente. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni.