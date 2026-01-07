Perde il controllo dell’auto a causa della nebbia e si schianta alla rotonda: grave un 65enne

Un 65enne si è schiantato con l’auto contro il guard rail all’altezza di una rotonda a Verolanuova (Brescia). L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a causa della nebbia e dell’asfalto bagnato.

Immagine di repertorio

Un 65enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi, mercoledì 7 gennaio, nel territorio comunale di Verolanuova (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua auto, forse a causa della nebbia o dell'asfalto bagnato, e all'altezza di una rotonda è finito per schiantarsi contro il guard rail. I sanitari, intervenuti in codice rosso, lo hanno trasportato con l'ambulanza in ospedale con la massima urgenza.

L'incidente si è verificato intorno alle 20:30 del 7 gennaio a Verolanuova, in località Treponti, al confine con San Paolo. Probabilmente a causa della fitta nebbia scesa nelle scorse ore, il 65enne alla guida della sua Mercedes ha perso il controllo mentre affrontava una rotonda. L'auto è finita per schiantarsi contro il guard rail. Secondo gli agenti della polizia locale di Brescia, che si sono occupati dei primi rilievi, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente e nemmeno altre persone.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice rosso due auto mediche e un'ambulanza. I sanitari della Croce Verde di Quinzano, dopo le prime cure del caso, hanno trasportato l'automobilista 65enne in ospedale con la massima urgenza e le sue condizioni sarebbero gravi. I vigili del fuoco del Comando provinciale bresciano e di Verolanuova si sono occupati del recupero del veicolo e di rimettere l'area in sicurezza. Gli accertamenti da parte della polizia stradale sono ancora in corso.