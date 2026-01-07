milano
video suggerito
video suggerito

Perde il controllo dell’auto a causa della nebbia e si schianta alla rotonda: grave un 65enne

Un 65enne si è schiantato con l’auto contro il guard rail all’altezza di una rotonda a Verolanuova (Brescia). L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a causa della nebbia e dell’asfalto bagnato.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Enrico Spaccini
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un 65enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi, mercoledì 7 gennaio, nel territorio comunale di Verolanuova (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua auto, forse a causa della nebbia o dell'asfalto bagnato, e all'altezza di una rotonda è finito per schiantarsi contro il guard rail. I sanitari, intervenuti in codice rosso, lo hanno trasportato con l'ambulanza in ospedale con la massima urgenza.

L'incidente si è verificato intorno alle 20:30 del 7 gennaio a Verolanuova, in località Treponti, al confine con San Paolo. Probabilmente a causa della fitta nebbia scesa nelle scorse ore, il 65enne alla guida della sua Mercedes ha perso il controllo mentre affrontava una rotonda. L'auto è finita per schiantarsi contro il guard rail. Secondo gli agenti della polizia locale di Brescia, che si sono occupati dei primi rilievi, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente e nemmeno altre persone.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice rosso due auto mediche e un'ambulanza. I sanitari della Croce Verde di Quinzano, dopo le prime cure del caso, hanno trasportato l'automobilista 65enne in ospedale con la massima urgenza e le sue condizioni sarebbero gravi. I vigili del fuoco del Comando provinciale bresciano e di Verolanuova si sono occupati del recupero del veicolo e di rimettere l'area in sicurezza. Gli accertamenti da parte della polizia stradale sono ancora in corso.

Attualità
Brescia
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
omicidio
aurora livoli
Il presunto assassino di Aurora Livoli, con diversi precedenti per violenza sessuale, risultava incensurato: cosa sappiamo
L'ipotesi della procura: "La ragazza ha cercato di difendersi"
Aurora Livoli ha incontrato Velazco sulla banchina della metro dove aveva aggredito una donna
L'uomo indagato per la morte di Aurora Livoli aveva già abusato di altre tre ragazze in passato
Parla la ragazza aggredita in metro da Velazco: "Mi disse: Ti spezzo il collo"
Chi è Gabriel Valdez Velazco l'uomo indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli
Le foto del 57enne indagato per omicidio: in metro aveva aggredito un'altra 19enne
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views