Schianto auto-camion nella notte in A4, gravissimo un giovane: elitrasportato in ospedale d’urgenza

L’incidente si è verificato in autostrada A4, all’altezza dello svincolo dell’area di servizio Sebino sud, nel comune di Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano.
A cura di Francesca Caporello
Foto incidente nell’area di servizio Sebino Sud in A4
Foto incidente nell’area di servizio Sebino Sud in A4

Un grave incidente si è verificato questa notte sull’autostrada A4, all’altezza dello svincolo dell’area di servizio Sebino sud, nel comune di Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano. Secondo quanto si apprende un mezzo pesante e un'auto si sarebbero schiantati violentemente intorno alle 4 di notte di oggi, sabato 10 gennaio. Ad avere la peggio un giovane di 27 anni, alla guida dell'auto, rimasto ferito gravemente ferito.

Dalle prime informazioni diffuse il giovane viaggiava in direzione Brescia, quando all’altezza dello svincolo si è schiantato contro un Tir, dopo aver urtato il guard rail. Il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto, che si è ribaltata, e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Immediato l’allarme ai sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, che hanno mandato sul posto un’ambulanza dei volontari del soccorso di Adro, un’automedica e anche un elicottero dell’elisoccorso alzatosi in volo da Sondrio. Il giovane è sempre rimasto cosciente, ma per la gravità delle ferite riportate è stato elitrasportato in ospedale in codice rosso, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Ancora da chiarire le cause esatte dell'incidente: sulla dinamica sta lavorando il personale della Polizia stradale di Seriate.

