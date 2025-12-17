Urta un muro e precipita con l’auto per oltre 100 metri in una scarpata: gravissima una 29enne

Foto di repertorio

Una 29enne è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Civile di Brescia in seguito a un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre, nel territorio comunale di Vestone (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito finora, per ragioni ancora da chiarire la giovane avrebbe urtato un muro lungo la carreggiata mentre tornava a casa a Partica Alta ed è finita poi in fondo a una scarpata dopo un volo di oltre cento metri. La 29enne è stata soccorsa dopo essere rimasta per circa due ore intrappolata sotto la propria auto.

L'incidente si è verificato intorno alle 8 del 17 dicembre, ma la richiesta di soccorso è arrivata solo verso le 10. A notare la presenza dell'auto in fondo alla scarpata è stato il cane di un anziano residente in zona, il quale poi ha chiamato il 112. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto due ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso in codice rosso. La 29enne, dopo essere stata liberata dalle lamiere dai vigili del fuoco di Salò, è stata trasportata con la massima urgenza con il velivolo prima all'ospedale di Gavardo e poi trasferita in ambulanza al Civile di Brescia. Le sue condizioni sono gravissime.

Gli accertamenti su quanto accaduto sono stati affidati agli agenti della polizia locale, arrivati sul luogo dell'incidente insieme ai colleghi della stradale. Stando a quanto emerso finora, la 29enne stava viaggiando con la sua Opel lungo la Provinciale 50 per tornare a casa a Odeno, una frazione di Partica Alta. Arrivata nel tratto di via Generale Reverberi tra Nozza di Vestone e, appunto, Partica Alta, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a urtare un muro sulla destra della carreggiata. Dopodiché, l'auto è precipitata nella scarpata sottostante, compiendo un volo di oltre cento metri, superando anche una strada privata.