Operaio di 20 anni precipita per 10 metri dal tetto di un capannone nel Bresciano: è gravissimo

Un 20enne è caduto dal tetto di un capannone di Carzago di Calvagese della Riviera (Brescia) precipitando per 10 metri. L’operaio stava eseguendo alcuni lavori quando avrebbe perso l’equilibrio.

Un operaio di 20 anni è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Civile di Brescia dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 dicembre. Stando a una prima ricostruzione, il giovane sarebbe precipitato dal tetto di un capannone mentre stava svolgendo alcune mansioni nel territorio comunale di Calvagese della Riviera (in provincia di Brescia). La caduta, di circa 10 metri, gli avrebbe procurato gravi lesioni e alcune fratture. Su quanto accaduto indagano i carabinieri e i tecnici dell'Ats.

L'incidente si è verificato qualche minuto prima delle 15:30 del 6 dicembre presso un'azienda di via Trieste a Carzago Riviera, frazione di Calvagese sulla sponda bresciana del lago di Garda. Il 20enne si trovava sul tetto di un capannone quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio finendo per precipitare da un'altezza di circa 10 metri.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza, un'auto medica e l'elisoccorso decollato da Bergamo. Dopo averlo stabilizzato sul posto, i sanitari hanno trasportato il giovane operaio all'ospedale Civile di Brescia con la massima urgenza. Le sue condizioni sarebbero gravissime, in quanto avrebbe riportato seri traumi e diverse fratture. Le indagini su quanto accaduto sono state affidati ai carabinieri della Compagnia di Desenzano che, insieme ai tecnici dell'Asst del Garda, dovranno accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro.