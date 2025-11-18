Incidente sul lavoro nel Pavese, operaio ferito con sega circolare: rischia l’amputazione del braccio

Un operaio di 54 anni, rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro in un’azienda di Magherno (Pavia), è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto gli operatori del 118, i carabinieri e l’Ats di Pavia.

Foto di repertorio

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 18 novembre, si è verificato un grave incidente sul lavoro in un’azienda di Magherno, in provincia di Pavia, che ha coinvolto un operaio di 54 anni. Sul posto gli operatori del 118, i carabinieri e l'Ats di Pavia.

L'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 17:00 di oggi quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo si sarebbe procurato un profondo taglio al braccio destro con una sega circolare. La ferita è apparsa immediatamente molto seria, tanto da far temere ai soccorritori il rischio di una possibile amputazione dell’arto.

Allertati, gli operatori del 118 sono intervenuti sul posto prestando le prime cure per fermare l’emorragia e stabilizzare il ferito. Considerata la complessità del trauma, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito l’operaio all’ospedale San Gerardo di Monza. Qui l’uomo è stato affidato ai medici che nelle prossime ore valuteranno l’entità della lesione e le possibilità di salvare il braccio. Nonostante la gravità della situazione, il 54enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori di Ats Pavia. Le autorità hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare l’eventuale presenza di responsabilità, sia in relazione alle condizioni di sicurezza della postazione di lavoro sia all’utilizzo dei macchinari. L’indagine proseguirà nelle prossime ore per chiarire tutti gli aspetti di una vicenda che riporta ancora una volta l’attenzione sul tema, sempre attuale, della sicurezza nei luoghi di lavoro.