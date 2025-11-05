milano
Incidente sul lavoro nel Lodigiano, grave un operaio: è rimasto incastrato in un macchinario

Un operaio di 37 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina in un impianto lavorativo nei pressi di Borghetto Lodigiano (Lodi). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Lodi insieme agli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato in ospedale l’uomo in gravi condizioni.
A cura di Giulia Ghirardi
Nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 5 novembre, si è verificato un grave incidente sul lavoro in un impianto lavorativo situato nei pressi di Borghetto Lodigiano, un comune in provincia di Lodi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Lodi insieme agli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato in ospedale un operaio di 37 anni in gravi condizioni.

L'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 9:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 9:13 a bordo di due ambulanze, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Lodi.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati all'interno di un impianto lavorativo nel Lodigiano quando – per cause ancora in fase di accertamento – un operaio di 37 anni sarebbe rimasto incastrato con una gamba all'interno di una coclea, un macchinario idraulico usato per sollevare acqua o materiali incoerenti. Una volta giunti sul posto e constatate le gravi condizioni dell'uomo, gli operatori sanitari hanno deciso di trasportare subito l'operaio all'ospedale San Matteo di Pavia a bordo dell'elisoccorso. Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per svolgere tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

