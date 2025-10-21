milano
Precipita in un canalone per 40 metri, gravissimo un operaio di 26 anni: indagini in corso

Questo pomeriggio, martedì 21 ottobre, un operaio di 26 anni è precipitato per una quarantina di metri all’interno di un canalone nel territorio di Blevio (Como). Al momento, il 26enne è ricoverato in ospedale in gravi condizioni e in prognosi riservata. Indagini in corso.
A cura di Giulia Ghirardi
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un operaio di 26 anni è precipitato per una quarantina di metri questo pomeriggio, martedì 21 ottobre, all'interno di un canalone nel territorio di Blevio, un comune situato sulla sponda orientale del ramo comasco del Lago di Como. Al momento, il 26enne è ricoverato in ospedale in gravi condizioni e in prognosi riservata.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 15:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Como e l'Ats (Agenzia di Tutela della Salute) dell'Insubria.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'operaio stava lavorando in un cantiere allestito per i lavori di messa in sicurezza delle frazioni alte del Comune dopo le alluvioni che si sono verificate del mese scorso quando – per cause ancora in fase di accertamento – sarebbe precipitato nel canalone sottostante.

Una volta giunti sul posto, i medici e i paramedici del 118 hanno soccorso e trasferito in codice rosso il 26enne all'ospedale di Circolo di Varese per essere sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi, al momento, è riservata. Nel mentre, le forze dell'ordine hanno eseguito i primi accertamenti volti a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.

