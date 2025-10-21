Precipita in un canalone per 40 metri, gravissimo un operaio di 26 anni: indagini in corso

Questo pomeriggio, martedì 21 ottobre, un operaio di 26 anni è precipitato per una quarantina di metri all’interno di un canalone nel territorio di Blevio (Como). Al momento, il 26enne è ricoverato in ospedale in gravi condizioni e in prognosi riservata. Indagini in corso.

Immagine di repertorio

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 15:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Como e l'Ats (Agenzia di Tutela della Salute) dell'Insubria.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'operaio stava lavorando in un cantiere allestito per i lavori di messa in sicurezza delle frazioni alte del Comune dopo le alluvioni che si sono verificate del mese scorso quando – per cause ancora in fase di accertamento – sarebbe precipitato nel canalone sottostante.

Una volta giunti sul posto, i medici e i paramedici del 118 hanno soccorso e trasferito in codice rosso il 26enne all'ospedale di Circolo di Varese per essere sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi, al momento, è riservata. Nel mentre, le forze dell'ordine hanno eseguito i primi accertamenti volti a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.