Cambia una ruota al furgone nel Comasco e rimane schiacciato: gravissimo 25enne

Un 25enne è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio a Valsolda (Como) dopo essere rimasto schiacciato da un furgone. Stando a quanto ricostruito finora, il giovane stava cercando di sostituire uno pneumatico.

Un 25enne è stato trasportato con la massima urgenza in elicottero all'ospedale di Circolo di Varese nel pomeriggio di oggi, martedì 23 settembre, in seguito a un incidente sul lavoro. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), il giovane sarebbe rimasto schiacciato da un furgone mentre cercava di sostituire uno pneumatico a Valsolda (in provincia di Como). All'arrivo dei sanitari, il 25enne era in arresto cardiocircolatorio.

L'incidente si è verificato intorno alle 16:30 del 23 settembre a Valsolda, sulla sponda italiana del lago di Lugano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso decollato da Como. All'arrivo dei sanitari, il 25enne era in arresto cardiocircolatorio ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese con le manovre di rianimazione che erano ancora in corso.

Secondo quanto emerso finora, il 25enne sarebbe rimasto schiacciato dal furgone al quale stava cercando di sostituire una ruota. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione, ma il giovane avrebbe comunque riportato gravissimi traumi multipli. Insieme ai carabinieri della Compagnia di Menaggio, che dovranno verificare la dinamica di quanto accaduto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como per mettere in sicurezza l'area.

Articolo in aggiornamento