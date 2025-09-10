Incidente sul lavoro in Brianza, un operaio resta incastrato con un braccio in un macchinario: è grave

Questa mattina, mercoledì 10 settembre, si è verificato un grave incidente sul lavoro in un impianto lavorativo nei pressi di Vimercate (Monza e della Brianza) nel quale è rimasto coinvolto un uomo di 35 anni che è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Si indaga sulla vicenda.

Nel corso di questa mattina, mercoledì 10 settembre, si è verificato un grave incidente sul lavoro in un impianto lavorativo situato nei pressi di Vimercate, un comune in provincia di Monza e della Brianza, nel quale è rimasto coinvolto un uomo di 35 anni. Sul posto sono intervenuti l'Ats di Monza e della Brianza, i vigili del fuoco e la polizia locale di Vimercate.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 11:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 11:08 a bordo di un'ambulanza, di un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigli del fuoco, l'Ats (Agenzia di Tutela della Salute) e la polizia locale.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, l'infortunio si sarebbe verificato presso una ditta del settore stampa e fustellatura quando il 35enne era al lavoro per l'avvio e la messa a punto di un macchinario. Durante tale operazione l'uomo avrebbe riportato alcune lesioni all'arto superiore destro. Una volta giunti sul posto e aver constatato le gravi condizioni dell'uomo, gli operatori sanitari del 118 avrebbe deciso immediatamente di trasportarlo all'Ospedale San Gerardo di Monza dove è tuttora ricoverato.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per svolgere tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'effettiva dinamica dell'incidente e così far luce su quanto accaduto.