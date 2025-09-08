Operaio muore schiacciato da un macchinario in una ditta a Monza: indagini in corso

Questa mattina a Monza un uomo di 48 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un macchinario mentre si trovava all'interno dell'azienda Gusberti che produce valvole industriali. Con molta probabilità si sarebbe trattato di un incidente sul lavoro ma le forze dell'ordine stanno ancora facendo tutti i rilevi del caso per fare luce sulla dinamica dell'accaduto. Sul caso sta svolgendo approfondimenti anche l'Agenzia di Tutela della Salute (Ats), che verificherà l'eventuale violazione di norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 8 settembre, poco prima delle 11:00 all'interno dell'azienda che si trova in via Angelo Mauri 18, a Monza. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che il 48enne sia rimasto schiacciato sotto al peso di un macchinario. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. L'uomo, trovato con un trauma da schiacciamento e in arresto cardiocircolatorio, è morto sul colpo e gli operatori del 118, intervenuti con un'automedica e un'ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sull'accaduto, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, stanno indagando le forze dell'ordine e i tecnici di Ats. Questa mattina si è verificato anche un altro incidente sul lavoro a Desio, sempre in provincia di Monza: un uomo di 37 anni è caduto da un'altezza di circa 10 metri mentre si trovava su un'impalcatura in un cantiere in via Milano. L'operaio è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e diverse fratture a bacino, gambe e braccia.