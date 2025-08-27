Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro nel Comasco: 25enne in ospedale

Questa mattina un ragazzo di 25 anni in sella alla sua moto si è schiantato, per motivi ancora da chiarire, contro un muro mentre percorreva una strada a Claino con Osteno, in provincia di Como. Il giovane è stato portato in ospedale con un trauma cranico e una frattura alla gamba.

Questa mattina a Claino con Osteno, in provincia di Como, un ragazzo di 25 anni si è schiantato contro un muro mentre si trovava alla guida della sua moto, provocandosi un trauma cranico e una frattura alla gamba. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che lo hanno trovato in gravi condizioni e l'hanno trasferito in codice rosso all'ospedale di Varese.

Tutto è successo nella mattinata di oggi, mercoledì 27 agosto, attorno alle 11:00. Il 25enne stava percorrendo la strada provinciale 14 che costeggia il lago di Lugano quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muro che corre parallelo alla carreggiata. Sul posto sono subito intervenuti soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Il personale medico, arrivato con un elicottero, un'ambulanza e un'auto medica, ha prestato un primo soccorso al ragazzo, che nell'impatto aveva riportato un trauma cranico e la rottura di una gamba. I medici e paramedici del 118 hanno quindi deciso di caricare il giovane sull'elicottero e trasferirlo in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Menaggio, sul lago di Como, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per fare luce sulla dinamica dell'accaduto. Non è chiaro, per il momento, che cosa potrebbe aver causato lo sbandamento della moto.