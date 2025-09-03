milano
Ragazzo di 21 anni travolto da una moto: ha perso una gamba

Ieri sera a Toscolano Maderno (Brescia) si è verificato un incidente stradale: un ragazzo di 21 anni è stato travolto da una moto. Il giovane ha perso una gamba.
A cura di Ilaria Quattrone
Nella serata di ieri, martedì 2 settembre 2025, un ragazzo di ventuno anni è stato investito da una moto a Toscolano Maderno, un comune che si trova in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Il ferito è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni di salute. 

Sono ancora poche le informazioni relative all'incidente. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giornale di Brescia, l'incidente è avvenuto alle 23.30 lungo la strada statale Ss45bis. Il ventunenne si trovava all'altezza dell'incrocio per Cecina quando è stato travolto da una moto. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118.

Il ragazzo è stato trasferito d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Il ferito sarebbe un turista inglese. I medici lo hanno preso subito in carico, ma nonostante i loro tentativi, il ventunenne ha perso la gamba. Non si conoscono le condizioni dell'uomo che guidava la moto. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo bisognerà capire se il ventunenne, al momento dell'incidente, fosse a piedi e perché si trovasse lì.

