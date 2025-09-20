Ragazzino di 12 anni in sella a una bici si scontra con una moto: è grave

Nella giornata di oggi, sabato 20 settembre 2025, si è verificato un incidente stradale a Manerbio, un comune che si trova in provincia di Brescia. Un ragazzino di dodici anni, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con una moto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. L'adolescente ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito in ospedale.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il dodicenne non avrebbe rispettato una precedenza. Sarebbe quindi uscito da una strada laterale ed è stato colpito da una moto guidata da un uomo di 55 anni. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto. Il dodicenne, che ha riportato gravi traumi, è stato trasferito con un elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Il 55enne in sella alla moto è stato anche lui portato in ospedale: non ha riportato ferite gravi, ma è stato trasferito in struttura per tutti gli accertamenti del caso. Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Manerbio, che hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nelle prossime ore dovrebbero esserci aggiornamenti sull'accaduto.