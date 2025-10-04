milano
Si scontra con la moto contro un furgone: muore un ragazzino di 16 anni

Incidente stradale a Bione (Brescia). Un sedicenne, che era in sella a uno scooter, è finito contro un furgone. Il ragazzino è morto sul colpo. Per il momento non si conosce l’identità del ragazzino.
A cura di Ilaria Quattrone
Nella giornata di oggi, sabato 4 ottobre 2025, si è verificato un terribile incidente stradale a Bione, comune che si trova in provincia di Brescia. Un ragazzino di 16 anni è morto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Sono ancora poche le informazioni.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco dopo le 18. Il ragazzino si trovava su una moto, che si è scontrata contro un furgone. L'adolescente era alla guida dello scooter. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e automediche.

Sono intervenute anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso: la dinamica è ancora poco chiara ed è necessario accertare tutte le responsabilità del caso. Per il momento non si sa se è colpa del sedicenne o del conducente del camion, se l'incidente è stato causato da una manovra azzardata o da un colpo di sonno o una svista. Il ragazzino è finito sotto il mezzo commerciale. Gli operatori sanitari, nonostante i tentativi di rianimare il ragazzino, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Al momento non si conosce l'identità del sedicenne. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sull'accaduto. Si tratta della 53esima vittima su strada.

