Investe e uccide un ciclista 25enne, poi scappa ma torna insieme alla madre: il 26enne alla guida era ubriaco

Questa notte un ragazzo di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava alla guida della sua bicicletta. In seguito all’impatto, il guidatore del veicolo è scappato e, dopo essere tornato a casa, ha fatto ritorno sul luogo dell’incidente insieme alla madre. Il 26enne è risultato positivo all’alcol test.

Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita questa notte, a cavallo tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre, dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava alla guida della sua bicicletta. In seguito all'impatto, il guidatore del veicolo è tornato a casa prima di presentarsi sul luogo dell’incidente, accompagnato dalla madre.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 2:00 di questa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 2:30 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Pioltello.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati sulla strada provinciale Rivoltana, nei pressi di Truccazzano, un comune in provincia di Milano, quando un’auto avrebbe travolto il ciclista 25enne, sbalzandolo sull’asfalto. Il guidatore, di un anno più grande, si sarebbe quindi fermato un attimo, prima di allontanarsi dal luogo dell'incidente alla volta della propria abitazione. Secondo quanto appreso, si sarebbe poi presentato nuovamente sul luogo dell’incidente, accompagnato dalla madre.

Una volta giunti sul posto in seguito alla segnalazione di un passante, i medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che costatarne il decesso per il ciclista per il quale ormai non c'era più nulla che si potesse fare. Nel frattempo, i carabinieri hanno eseguito i primi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare tutte le responsabilità del caso: il 26enne è stato sottoposto all'alcol test al quale è risultato positivo. Il ragazzo è stato quindi denunciato a piede libero per omicidio stradale.