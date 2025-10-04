milano
Ciclista travolto e ucciso da un’auto nel Pavese: indagini in corso

Un ciclista di 46 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Valle Lomellina a Zeme (Pavia) a bordo della sua bicicletta. Sul posto sono intervenuti la polstrada, i vigili del fuoco e i medici del 118.
A cura di Giulia Ghirardi
Nel corso della serata di ieri, venerdì 3 ottobre, un ciclista di 46 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Valle Lomellina (Pavia) a Zeme (Pavia) a bordo della sua bicicletta. Sul posto sono intervenuti la polstrada, i vigili del fuoco e i medici del 118.

Secondo le informazioni disponili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati poco dopo le ore 21:00 sulla strada statale 494, nei pressi di Valle Lomellina quando un'automobile guidata da un pensionato di 68 anni avrebbe travolto e ucciso il ciclista. In seguito all'impatto, il 46enne è stato sbalzato dalla bicicletta ed è caduto a diversi metri di distanza battendo la testa sull'asfalto.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'incidente alle ore 21:13 a bordo di un'ambulanza e due automediche in codice rosso. Una volta lì e accertate le gravi ferite riportate, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per cui non c'era più nulla che si potesse fare.

Insieme ai soccorritori, sono stati allertati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Pavia che hanno già svolto tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e quindi accertare tutte le responsabilità del caso.

