Perde il controllo della bicicletta e viene travolto da un’auto: ciclista muore a Passirano

Un ciclista è deceduto nella mattinata di oggi, martedì 30 settembre, dopo essere stato travolto da un'auto a Passirano (in provincia di Brescia). Stando a una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Iseo, l'uomo, un 80enne, avrebbe perso il controllo della due ruote, finendo poi per essere investito dal veicolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia.

L'incidente si è verificato intorno alle 7 del 30 settembre lungo via XXV Aprile, nel territorio comunale di Passirano. Stando a quanto emerso finora, l'80enne stava procedendo in sella alla sua bici a lato strada quando, forse a causa di un malore, avrebbe perso all'improvviso il controllo del mezzo. In quel momento, però, stava sopraggiungendo un'auto che lo ha travolto. L'automobilista non è riuscito, infatti, a evitare l'impatto. I vari accertamenti sullo schianto sono ancora al vaglio della Polstrada di Iseo intervenuta per i rilievi.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'auto medica e l'ambulanza dei volontari di Bornato con la massima urgenza. Dopo le prime cure, i sanitari hanno trasportato l'80enne in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, dove i medici hanno potuto solo constatare il decesso poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso. La salma è stata già trasferita a Chiari per l'espianto degli organi.