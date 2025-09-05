Tenta un sorpasso all’uscita della galleria e si schianta con un’auto nel Bresciano: morto motociclista 53enne

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 53enne è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 settembre, a Pisogne (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo si trovava in sella alla sua motocicletta quando, all'uscita della galleria Trentapassi, si è schiantato frontalmente contro un'auto che procedeva nella direzione opposta. L'impatto è stato violento, al punto che la moto è volata oltre il guard rail. All'arrivo dei soccorsi, il 53enne era già deceduto. Trasportato all'ospedale di Esine in codice giallo il 43enne che guidava l'auto.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente. Lo schianto si è verificato intorno alle 14 del 5 settembre lungo la strada provinciale 510 a Pisogne, nel pressi del lago d'Iseo. L'ipotesi degli investigatori è che il 53enne, di Sale Marasino, che si trovava in sella alla sua moto all'uscita della galleria Trentapassi abbia tentato un soprasso in un tratto a doppia striscia.

In quel momento, però, dalla direzione opposta stava transitando un 43enne al volante della sua auto che, all'improvviso, si sarebbe ritrovato davanti la moto che aveva invaso la sua corsia. L'impatto ha fatto volare la due ruote oltre il guard rail che separa la provinciale alla ciclopedonale Vello Toline.

Alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi. La Soreu Alpina ha inviato un'ambulanza e un'auto medica, ma per il motociclista non c'era più nulla da fare. Il 43enne, invece, è stato trasportato all'ospedale di Esine in codice giallo. La galleria è stata chiusa per permettere i rilievi delle forze dell'ordine.