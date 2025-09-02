Carambola tra auto a causa della pioggia nel Bresciano: morto Gianni Prevedello, feriti due giovani

A causa della pioggia tre auto si sono scontrate a Esine (Brescia) nella serata dell’1 settembre. Il 70enne Gianni Prevedello è morto nello schianto, mentre una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 26 sono rimasti feriti.

Un 70enne è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, lunedì 1 settembre, lungo la Statale 42 in Valle Camonica. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo stava viaggiando a bordo della sua Fiat Punto quando, probabilmente a causa della pioggia, un'Audi che proveniva dalla direzione opposta ha invaso la sua corsia di marcia provocando prima uno scontro frontale e poi una carambola con una terza vettura. All'arrivo dei sanitari, il 70enne era già morto, mentre sono stati soccorsi la ragazza di 24 anni e il ragazzo di 26 che guidavano gli altri veicoli coinvolti. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Lo schianto si è verificato poco dopo le 19:30 dell'1 settembre in un tratto rettilineo della Statale 42 tra il centro abitato di Esine (in provincia di Brescia) e l'area di sosta che precede l'ospedale, quasi all'altezza dello svincolo. I rilievi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono stati affidati alla polizia stradale di Darfo. In base anche a questo riferito da alcuni testimoni, pare che a invadere la corsia di marcia opposta sia stata una 24enne che guidava un'Audi. Probabilmente a causa della pioggia che ha reso viscido l'asfalto, ha perso il controllo dell'auto finendo per schiantarsi la vecchia Fiat Punto del 70enne.

L'impatto è stato violento e ha provocato una carambola che ha coinvolto anche un ragazzo di 26 anni che guidava una Toyota Yaris. I due giovani sono stati trasportati in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia e non sarebbero in pericolo di vita. I vigili del fuoco, invece, hanno dovuto lavorare quasi due ore per estrarre il corpo ormai senza vita del 70enne dalle lamiere della sua auto. La vittima si chiamava Gianni Prevedello, originario di Camposampiero, nel Padovano, ma residente a Vimodrone (nella Città Metropolitana di Milano). La strada è rimasta bloccata per alcune ore, con gli agenti della stradale che hanno fatto fare inversione di marcia alle auto che si erano accodate.