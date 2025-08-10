Incidente stradale sulla tangenziale Est, cammina a piedi e viene travolto da un’auto: morto un 34enne

Un uomo di 34 anni è stato investito da un’automobile sulla tangenziale est, nei pressi della provincia di Monza e Brianza. Stava camminando a piedi. È morto poco dopo il ricovero.

Immagine di repertorio

All'alba di oggi, domenica 10 agosto 2025, si è verificato un gravissimo incidente stradale sulla tangenziale Est e precisamente nel territorio della provincia di Monza e Brianza. Un uomo, per cause ancora da accertare, stava camminando sulla strada quando è stato investito da un'automobile, che non è riuscita in alcun modo a evitarlo. È morto poco dopo l'incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

L'impatto è stato veramente violento. Il 34enne si trovava all'altezza del tratto che è compreso tra l'uscita di Vimercate Sud Torri Bianche e Burago. Poco prima delle sei del mattino, è stato investito da un'automobile che stava procedendo sulla tangenziale. Il conducente ha chiesto l'intervento dei soccorsi. La centrale operativa, appena avuto informazioni su dove fosse avvenuto l'incidente, ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. I medici lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale di Vimercate dove poi è morto: troppo gravi le ferite che ha riportato.

Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto i rilievi e tutti gli accertamenti del caso. Sembrerebbe che il 34enne, prima dell'incidente, si trovasse in ospedale forse a seguito di una rissa. Si sarebbe allontanato da lì e sarebbe andato via a piedi. Forse, quindi, avrebbe imboccato la tangenziale per sbaglio. Le indagini della polizia stradale chiariranno meglio l'accaduto.