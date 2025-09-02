milano
Incidente stradale nel Comasco, scontro tra un’auto e una bicicletta: ciclista in fin di vita

Incidente stradale in provincia di Como. Un’automobile e una bicicletta si sono scontrate e, a causa del violento impatto, il ciclista ha riportato ferite gravissime: è in fin di vita.
A cura di Ilaria Quattrone
Nella giornata di oggi, martedì 2 settembre 2025, si è verificato un incidente stradale a Beregazzo con Figliaro, un comune che si trova in provincia di Como. Un'automobile e una bicicletta si sono scontrate. A causa dell'impatto molto violento, un ciclista è in fin di vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 13.12 in via Monte Bianco nella frazione di Beregazzo. Un'automobile e una bicicletta si sono scontrate e nell'impatto il ciclista ha riportato gravissime ferite. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, un'auto infermieristica e un elicottero.

Il ciclista ha riportato gravissime ferite: è stato trovato con traumi multipli e in arresto cardiocircolatorio. È stato trasferito all'ospedale di Circolo di Varese con le manovre di rianimazione ancora in corso e, per questo, in codice rosso. Meno grave il conducente dell'automobile: il 36enne è stato infatti ricoverato in codice verde all'ospedale di Tradate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

