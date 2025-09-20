Schianto tra un’auto e una moto a Carobbio degli Angeli: è morto un 55enne

La scorsa notte un uomo di 55anni è morto nello schianto tra un’auto e una moto a Carobbio degli Angeli, in provincia di Bergamo. Sono rimaste illese le altre due persone coinvolte nell’incidente: un 44enne e una 46enne.

La scorsa notte un motociclista di 55 anni di Bergamo ha perso la vita nello schianto tra un auto e una moto a Carobbio degli Angeli, in provincia di Bergamo. Nell'incidente sono state coinvolte anche altre due persone: un uomo di 44 anni e una donna di 46, che non hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bergamo che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e fare luce sulle responsabilità delle persone coinvolte.

L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre, poco prima dell'1:30. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che l'auto si stesse immettendo su via Cicola provenendo da una strada laterale, proprio mentre stava arrivando il motociclista. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Arrivati con un'ambulanza e un'automedica, gli operatori del 118 hanno cercato di prestare le prime cure al 55enne, per il quale però non c'è stato nulla da fare. Illese, invece, le altre due persone coinvolte nell'incidente: un 44enne e una 46enne.

Sul posto dello schianto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e riaperto la strada. Sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Bergamo, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.