Schianto frontale tra auto a Bolgare: morta una ragazza di 23 anni, altri 4 feriti

Una ragazza di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato questa notte nei pressi di Bolgare (Bergamo). I fatti si sono verificati sulla strada statale 91 bis quando due auto si sono scontrate frontalmente. A bordo dei veicoli c’erano cinque giovani di età compresa tra i 20 e i 29 anni.

Nel corso della notte appena trascorsa, a cavallo tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Bolgare, un comune in provincia di Bergamo. Nello scontro, che ha coinvolto due vetture, ha perso la vita una ragazza di 23 anni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), il sinistro si sarebbe verificato intorno alle ore 2:00 di questa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 8:28 a bordo di quattro ambulanze e tre automediche in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Bergamo e la polizia stradale.

I fatti si sarebbero verificati sulla strada statale 91 bis nei pressi di Bolgare quando due auto si sono scontrate frontalmente. A bordo dei veicoli c'erano cinque giovani di età compresa tra i 20 e i 29 anni. Dalle prime informazioni disponibili, pare che l'impatto frontale sia avvenuto tra l'Audi su cui viaggiava la ragazza di 23 anni insieme a un amico, e una Mercedes impegnata in una manovra di sorpasso sulla quale si trovavano altri tre giovani. A riportate gli esiti più gravi i due conducenti delle vetture, trasportati in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La 23enne, residente in provincia di Bergamo, è morta in ospedale. L'altro giovane è in gravissime condizioni. Ferite lievi per gli altri passeggeri.

Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, accertare tutte le responsabilità del caso e così fare chiarezza sull'accaduto.