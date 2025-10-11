Chi era Asia Curnis, morta a 23 anni dopo il frontale con un’auto in sorpasso a Bolgare

Asia Curnis è la ragazza di 23 anni che questa notte, sabato 11 ottobre, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato nei pressi di Bolgare (Bergamo). I fatti si sono verificati sulla strada statale 91 bis quando due auto si sono scontrate frontalmente. A bordo dei veicoli c’erano cinque giovani di età compresa tra i 20 e i 29 anni.

Asia Curnis

Si chiamava Asia Curnis la ragazza di 23 anni che questa notte, sabato 11 ottobre, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato nei pressi di Bolgare, un comune in provincia di Bergamo. La ragazza era originaria di Gandosso. "Era una ragazza solare, piena di entusiasmo", ha ricordato Alberto Maffi, sindaco del comune.

La dinamica dell'incidente

I fatti si sono verificati intorno alle ore 2:00 di questa notte sulla strada statale 91 bis nei pressi di Bolgare. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini sino a questo momento, lo scontro frontale si sarebbe verificato tra l'Audi su cui viaggiava la ragazza di 23 anni insieme alla sorella minore di 20 anni, e una Mercedes impegnata in una manovra di sorpasso sulla quale si trovavano altri tre giovani di età compresa tra i 20 e i 29 anni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 2:28 a bordo di quattro ambulanze e tre automediche in codice rosso. A riportate gli esiti più gravi i due conducenti delle vetture, trasportati in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: Curnis ha perso la vita in ospedale, mentre l'altro giovane guidatore è ancora ricoverato in gravissime condizioni. Ferite lievi per gli altri passeggeri.

Sul posto anche i carabinieri di Bergamo e la polizia stradale che sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, accertare tutte le responsabilità del caso e così fare chiarezza sull'accaduto.