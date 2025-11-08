Travolta da un’auto e abbandonata, 21enne in gravissime condizioni: si cerca il guidatore in fuga

Questa notte una ragazza di 21 anni è stata investita da un pirata della strada sulla strada provinciale nei pressi di Adro (Brescia). Oltre ai soccorritori, sul posto anche le forze dell’ordine che, al momento, sono alla ricerca del guidatore in fuga. La giovane è ricoverata in ospedale in gravi condizioni con prognosi riservata.

Immagine di repertorio

Nel corso di questa notte, a cavallo tra venerdì 7 e sabato 8 novembre, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Adro, un comune in provincia di Brescia, nel quale è rimasta gravemente ferita una ragazza di 21 anni. Oltre ai soccorritori, sul posto anche le forze dell'ordine che, al momento, sono alla ricerca del guidatore in fuga.

L'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 4:00 di questa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 4:31 a bordo di tre ambulanze, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, è stata allertata la polizia stradale di Brescia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati sulla strada provinciale, nei pressi di Adro, quando – per cause ancora in fase di accertamento – un'automobile ha travolto una ragazza di 21 anni. Al momento dell'impatto la giovane non era sola e ci sarebbero testimoni che hanno assistito alla scena. Una volta giunti sul posto e constatate le gravi condizioni della 21enne, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare la ragazza all'ospedale Civile di Brescia, a bordo dell'elisoccorso. Al momento, la giovane si trova ricoverata in gravi condizioni con prognosi riservata.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per svolgere tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e identificare l'automobilista in fuga che non si sarebbe fermato a prestare soccorso.