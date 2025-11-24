Tamponamento in A1 a Lodi: morta una 22enne e sei giovani feriti

Incidente mortale in A1, all’altezza di Lodi, direzione Milano, dove ha perso la vita una ragazza di 22 anni e altri sei giovani sono rimasti feriti.

(immagine d’archivio)

Un tragico incidente si è verificato questa notte in A1, all'altezza di Casalpustarlengo (Lodi), in direzione Milano, dove ha perso la vita una ragazza di 22 anni e altri sei giovani sono rimasti feriti. Secondo le prime informazioni diffuse, lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 3.20 del mattino e sarebbero coinvolte in tutto 7 persone, tutti giovani tra i 21 e i 24 anni.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi per le prime cure del caso: l'Ats di Novate, l'Agenzia di tutela della salute, la Polizia Stradale di Novate e Vigili del Fuoco di Lodi.

Per il numero delle persone coinvolte e la gravità della situazione sono state inviate tre ambulanze, un'auto medica del 118 ed è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

Come riportato a Fanpage.it dalla Polizia Stradale di Novate, che al momento si sta occupando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ad essere coinvolte sarebbero due auto che si sarebbero tamponate violentemente.

La ragazza che ha perso la vita, una 22enne, non si trovava alla guida, ma viaggiava come passeggera in un sedile posteriore di una delle due auto.

Sono ancora da accertare la dinamica e la causa dell'incidente e soprattutto se i giovani automobilisti fossero sotto effetto di alcol o droghe. I test sono stati effettuati ma i risultati, in mano agli agenti, si conosceranno probabilmente nelle prossime ore.

Mentre per quanto riguarda gli altri feriti, tutti giovani, sono stati trasportati in codice giallo e trasferiti nei vicini ospedali di Crema, Cremona, Codogno e Pavia.