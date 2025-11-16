Auto si tamponano sull’autostrada Pedemontana: feriti 10 ragazzi, gravissimo un 20enne

Lo schianto sulla Pedemontana del 16 novembre (foto da vigili del fuoco di Monza)

Dieci persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto poco prima dell'alba di oggi, domenica 16 novembre, lungo l'autostrada Pedemontana. Lo schianto si è verificato nel tratto compreso tra Lazzate (in provincia di Monza e della Brianza) e Brignano (in provincia di Como), all'altezza dello svincolo per la statale 35 dei Giovi, e ha coinvolto tre auto. I feriti sono tutti giovani, alcuni dei quali minorenni, e uno di loro in particolare è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, anche se sembra si sia trattato di un tamponamento.

Le auto coinvolte nell’incidente sulla Pedemontana (foto da vigili del fuoco di Monza)

Come riportato dal portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'allarme è scattato poco dopo le 5 del 16 novembre. Sul posto sono stati inviati i soccorsi con cinque ambulanze e due auto mediche. I sanitari hanno intubato un 20enne brianzolo e lo hanno trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione. Gli altri feriti hanno tra i 16 e i 26 anni e sono stati trasportati, in codice verde e giallo, negli ospedali Sant'Anna di Como, Garbagnate Milanese e Desio. Quattro di loro sono donne, gli altri sei uomini.

I vigili del fuoco delle squadre del Comando di Monza e Brianza hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta incastrata all'interno degli abitacoli. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo una prima ipotesi, pare si sia trattato di un tamponamento tra due auto che ha finito per coinvolgere una terza vettura. Non sono ancora chiare, però, le circostanze nelle quali è avvenuto.