Auto si schianta contro un ostacolo nel Varesotto: gravissimi due ragazzi di 26 e 23 anni

(Immagine di repertorio)

Nella notte tra lunedì 10 novembre e martedì 11 novembre 2025 si è verificato un incidente stradale a Germignaga, un comune di appena tremila abitanti della provincia di Varese. Un'automobile si è infatti scontrata contro un ostacolo. Nell'impatto sono rimasti feriti due giovani. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Stando a quanto riportato sul portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'incidente è avvenuto alle 00.58 lungo la strada di via Roberto Stehli all'altezza del civico 43. L'automobile con a bordo un ragazzo di 26 e una giovane di 23 anni è finita contro un ostacolo e si è poi ribaltata. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 sono arrivati con due automediche, un'ambulanza e due elicotteri. Le condizioni di entrambi, sia del 26enne che era alla guida che della 23enne, erano gravissime. Il 26enne è stato trasferito in codice rosso con l'elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. La 23enne è stata invece portata all'ospedale di Circolo di Varese sempre in codice rosso. Non è chiaro se siano o meno in pericolo di vita.

I vigili del fuoco hanno permesso di tirare fuori dall'auto i due feriti e poi hanno messo in sicurezza l'intera area. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Luino che invece hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Le cause infatti non sono ancora note. Non è chiaro se si sia trattato di un errore del guidatore, di un malfunzionamento, di una distrazione, un colpo di sonno o ancora un malore. Nelle prossime ore si avranno maggiori dettagli.